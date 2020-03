Harsco krijgt eerste dwangsom van 30.000 euro

Bij het kiepen kwam een stofwolk vrij die verder dan twee meter reikte, zo constateerden de inspecteurs. Maximaal twee meter is toegestaan. Het bedrijf moet hierom een dwangsom van 30.000 euro betalen aan de Omgevingsdienst NZKG.

De slakverwerker op het terrein van Tata Steel ligt al geruime tijd onder een vergrootglas. In november 2018 besloot de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied slakverwerker - de bron van de uitstoot - met een dwangsom onder druk te zetten.

Per overtreding zou het bedrijf een boete van 5.000 euro krijgen, met een maximaal boetebedrag van 150.000 euro. Binnen drie maanden was het maximale aantal van dertig boetes opgelegd, waarna de omgevingsdienst op zoek ging naar een nieuwe stok om mee te slaan. Inmiddels bedraagt de dwangsom 30.000 euro per overtreding.