Provincie voert strijd tegen Harsco op: nu dwangsommen om stofoverlast in te dammen

VELSEN-NOORD - De provincie legt Tata Steels partner Harsco opnieuw dwangsommen op om het bedrijf te stimuleren overlastgevende bedrijfsprocessen aan te pakken. Ditmaal moet het bedrijf de stofoverlast indammen. Als dat niet gebeurt, volgen - afhankelijk van het bedrijfsproces - boetes van 5.000 of 20.000 euro.

Dat schrijft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De tijd die het bedrijf van de provincie krijgt om de overlast in te dammen, varieert per bedrijfsproces.

Vanaf aanstaande zaterdag (19 oktober) moet het bedrijf voorkomen dat er van op het terrein opgeslagen slak stof verwaait. Slaagt het bedrijf daar niet in, kan de provincie het bedrijf een boete van 5.000 euro per dag opleggen. Ook bij het verplaatsen van materiaal op het terrein - wat doorgaans met shovels gebeurt - mag vanaf die dag geen stof meer vrijkomen. Gebeurt dat wel, volgt er een boete van 20.000 euro per dag.

Ontgraven

Het derde proces dat het bedrijf moet aanpakken is het ontgraven van slakputten, wat nu ook nog veel stof doet opwaaien. Om stofoverlast bij graafwerkzaamheden in de slakputten aan te pakken, krijgt het bedrijf meer tijd. Op 30 november moet Harsco een manier hebben gevonden om te voorkomen dat daarbij vrijgekomen stof verwaait. Vanaf december riskeert het bedrijf een boete van 20.000 euro voor iedere dag waarop er bij het ontgraven toch nog stof vrijkomt.

De boetes kunnen oplopen tot een totaalbedrag van 900.000 euro, schrijft de Omgevingsdienst.

Harsco staat sinds november 2018 onder verscherpt toezicht van de provincie. Nadat de Omgevingsdienst binnen een paar maanden het maximale aantal van dertig dwangsommen had opgelegd vanwege overtreding van de uitstootregels, verhoogde de provincie het boetebedrag van 5.000 euro naar 25.000 euro. Inmiddels is ook van die last onder dwangsom de grens - twaalf boetes - bereikt, en vindt de provincie het tijd voor nieuwe sancties.

Hoewel Harsco in beroep ging tegen de twaalf dwangsommen van 25.000 euro stelde de rechter het bedrijf begin deze maand in het ongelijk. De provincie is bevoegd te handhaven en is daartoe verplicht, luidde het vonnis van de rechtbank. "De gevolgen van de overtreding voor de omgeving kunnen immers ernstig zijn", zo verwoordde de rechtbank het destijds in een persbericht.