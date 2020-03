Scholieren ontrafelen oorlogsverhaal van Hilversumse Jan Coenraad Koopmans

HILVERSUM - Scholieren van de Savornin Lohmanschool in HIlversum doen onderzoek naar vijf Gooise oorlogsslachtoffers die zijn omgekomen in kamp Wöbbelin in het noorden van Duitsland. Deze slachtoffers zijn nu alleen een naam op een lijst, maar de scholieren proberen ze een gezicht te geven. NH Nieuws volgt ze in hun zoektocht.

Eerder wisten de scholieren al het verhaal van Evert Ooms te achterhalen en nu hebben ze ook de familie Jan Coenraad Koopmans gevonden. "Via Portugal is er een bericht bij nabestaanden hier in Nederland gekomen en die hebben contact met ons opgenomen en foto's gestuurd", vertelt docent Nelleke de Roon. "Waaronder een foto van zijn ouderlijk huis op de Langestraat in Hilversum en die gaan we nu zoeken."

Kamp Wöbbelin is een dependance geweest van het grote kamp Neuengamme en heeft eigenlijk maar tien weken bestaan, aan het einde van de oorlog. De Duitsers raakten in paniek, omdat de geallieerden eraan kwamen. Toen hebben ze dat kamp nog snel even uit de grond gestampt en eigenlijk zijn er maar weinig mensen die dat hebben overleefd.

Gat in de lucht

Toen leerling Sophia de mail zag van de familie van Jan Koopmans sprong ze een gat in de lucht. "Wie liepen een beetje vast op een gegeven moment en waren echt hopeloos. Dus toen we de informatie binnenkregen, waren we echt heel blij."

Jan Coenraad Koopmans is maar 28 jaar geworden. Hij is geboren als zesde zoon van kruidenier Rients Koopmans en Maaijke Cornelia Repko. Na het doorlopen van de ambachtsschool was hij eerst enige jaren bakker en vanaf 1937 kantoorboekhandelaar in Bussum. Begin 1945 is hij wegens het bezit van oranje feestartikelen in de winkel, bedoeld voor de bevrijding, opgepakt door de Duitsers. Hij overlijdt later ten gevolge van besmetting met dysenterie (via een besmet bed).

Oranje vlaggetjes

Sophia kan het niet geloven dat hij door zoiets kleins als oranje vlaggetjes is opgepakt. "Verschrikkelijk. Weg van alle familie en vrienden die je had." Docent Nelleke de Roon vindt het bijzonder en mooi dat ze al deze informatie nu hebbben. "Maar het is ergens ook wel heel triest. Te bedenken dat zo'n jong iemand het leven heeft moeten laten en wat de reden is geweest dat hij is afgevoerd. Hij is gestorven omdat hij vlaggetjes in zijn winkel had. En dat maakt het verhaal eigenlijk wel heel triest."

Het ouderlijk huis van Jan is helaas gesloopt en heeft plaats moeten maken voor nieuwbouw. De leerlingen hebben wel het gevoel dat ze hem beetje bij beetje leren kennen. "Ik weet zeker dat er nog meer raadsels zijn die we nog niet hebben ontdekt. Het is wel gek dat je het geheime leven van iemand in gaat die je niet kent", zo besluit Sophia.