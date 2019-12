Hilversumse scholieren ontrafelen oorlogsverhaal

Ze is speciaal naar school gekomen met allerlei spullen die haar opa en oma van hem bewaard hebben. Van zijn paspoort, tot handgeschreven brieven toen hij in een kamp zat. Bij Miranka thuis werd niet over de oorlog gesproken, dus ze wist eigenlijk weinig over haar oom. Totdat ze twee jaar geleden al deze spullen kreeg die op de zolder van haar ouders lagen. "Toen ben ik dat samen met mijn moeder gaan doorlezen en dat was echt wel heftig, want wij wisten dit allemaal niet", vertelt ze.

Evert Ooms was 22 jaar en werkte als banketbakker. "Hij was nergens bang voor. Hij heeft Joodse mensen in de oorlog van Amsterdam naar Hilversum gebracht om onder te duiken. Mijn opa en oma hadden Joodse mensen in huis. Hij durfde wel het een en ander", aldus Miranka.

Evert is niet voor deze acties opgepakt, maar gewoon toen hij een keer in Amsterdam was. Hij had namelijk de leeftijd om in Duitsland te komen werken. Via kamp Amersfoort en Hengelo is hij naar Duitsland vervoerd. Miranka weet redelijk goed hoe dit allemaal is gegaan, omdat Evert brieven schreef vanuit de trein en het kamp. Hij zette het adres van z'n ouders erop en wonderbaarlijk genoeg werden al die brieven ook echt bezorgd. Daarin stond dan dat het allemaal goed met hem ging en ze zich geen zorgen om hem hoefde te maken. "Als je al die persoonlijke brieven die hij geschreven heeft uit het kamp leest, is dat heel heftig. Het is toch familie."