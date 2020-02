Hilversumse bedenkt scholenproject om oorlogsherinneringen levend te houden

HILVERSUM - Hilversumse Lieke van Amstel kwam er na bijna 60 jaar achter wat er in de Tweede Wereldoorlog met haar opa is gebeurd. Ze merkt dat er tijdens de herdenking nog maar weinig overlevenden zijn en ze vindt dat de oorlog niet vergeten mag worden. Dus heeft ze een scholenproject bedacht en duiken Hilversumse scholieren de archieven in.

Haar opa Bastiaan werkte tijdens de oorlog bij de PTT en zat in het verzet. Hij maakte telefoonverbindingen met het reeds bevrijde zuiden. Onder de ogen van haar toen 20-jarige moeder is hij in november 1944 weggevoerd en hebben ze hem nooit meer terug gezien. Ze wisten jarenlang niet wat er met hem gebeurd is. Alleen dat hij in kamp Amersfoort heeft gezeten, maar toen is hij uit het zicht verdwenen.

Pas in 1950 komt het officiële bericht dat hij is overleden en dan is er een grote stilte in de familie. Er wordt bijna niet over gepraat. Toen Lieke puber was, heeft ze een keer gedurfd te vragen aan haar moeder wat er met opa is gebeurd. "Ik zie nog de angst en verdriet in haar ogen. Dat kwam te dichtbij en ze wilde dat absoluut niet", vertelt ze.