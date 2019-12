Scholieren zoeken naar verhaal achter Gooise oorlogsslachtoffers

Het gaat om vijf mannen uit de regio. Meneer N. van Dinther (geboren op 5 mei 1905), J.C. Koopmans, (geboren op 19 november 1916) en E.P. Ooms (geboren op 14 februari 1922) komen allen uit Hilversum. De vierde K.J. H. ten Hengel (geboren op 26 december 1923) uit Maartensdijk en L. Reeders (geboren op 5 juli 1901) komt uit Loosdrecht.

Maatschappelijke stage

Docent Nelleke de Roon bedacht dat de maatschappelijke stages die de leerlingen verplicht moeten doen, leuker en leerzamer kunnen. Ze is bij de gemeente langsgegaan en via via kwam ze in aanraking met dit project. "Wij willen vijf slachtoffers uit kamp Wöbbelin een gezicht geven en die slachtoffers komen uit 't Gooi", vertelt ze. "Nu zijn ze alleen maar een naam op een lijst, terwijl ze zoveel meer zijn."