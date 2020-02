Meer dan 60 jaar wist niemand wat er met Bastiaan Herman in de oorlog is gebeurd

HILVERSUM - "Mijn opa heet Bastiaan Herman en hij is voor mij volledig onbekend. Het is mijn onbekende opa waar ik heel trots op ben", vertelt de Hilversumse kleindochter Lieke van Amstel. Tijdens het ontbijt in november 1944 wordt hij meegenomen en daarna hebben ze hem nooit meer teruggezien.

Bastiaan Herman woonde met zijn gezin in Alkmaar en zat in het verzet. Hij maakte telefoonverbindingen tussen bezet gebied en het bevrijde zuiden. Maar hij wordt verraden. "Ze zaten aan het ontbijt, mijn moeder was toen 20 jaar, en toen was het ineens 'aufmachen, mittkomen'. En hij was weg. Onder de ogen van mijn moeder is haar vader weggevoerd, nooit meer teruggezien", vertelt Lieke.

In de eerste jaren hoopt en denkt haar oma elke dag dat hij terugkomt. "Die was helemaal in paniek. Met waarzeggers zocht ze naar haar man, maar hij kwam niet terug."

Totdat in 1950 het officiële bericht komt dat hij is overleden.

Onwerkelijk

Dan verstrijken de jaren waarin er niet over Bastiaan gepraat wordt, maar ze ook niet weten wat er is gebeurd en waar hij is gestorven. Maar dan gebeurt het onwerkelijke. In 2007, meer dan 60 jaar na dat hij is weggevoerd, is Lieke's moeder Hanna bij een vriendin en ziet een boek op tafel liggen.

Dat boek heet 'Nederlanders in Neuengamme' en daar staan 6000 namen in van mensen die naar dat grote kamp zijn vervoerd. Ze begint te bladeren en ziet ineens de naam van haar vader staan. "En mijn moeder sprak toen voor mij de historische woorden: 'zijn naam staat geschreven'. Alsof ze open brak en het legitiem was om over hem te praten", vertelt Lieke.

Het zette hun beide levens op z'n kop. Er kon eindelijk gepraat worden over Bastiaan en ze gingen op onderzoek uit wat er nou precies gebeurd is. Lieke en haar moeder gaan samen naar de overblijfselen van het kamp toe. En ze hebben na meer dan 60 jaar het graf gevonden en er een bloemetje op kunnen leggen.

Bekijk hier het aangrijpende verhaal: