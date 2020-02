Luchtverkeersleiding ziet af van juridische stappen tegen NH Nieuws na publiceren 'blunderaudio'

De organisatie zegt haar mediabeleid aan te passen. "LVNL heeft lering getrokken uit de media-aandacht van afgelopen week en zal vanaf heden actief bekend maken wanneer er een voorval is gepubliceerd, door dit ook via twitter en een nieuwsbericht op de website bekend te maken."

"LVNL heeft besloten om de zaak verder te laten rusten in het belang van het lopende onderzoek van het voorval. De media waartegen mogelijk juridische stappen waren aangekondigd, NOS en NH Nieuws, zijn inmiddels op de hoogte gesteld", laat LVNL weten in een verklaring.

Op zaterdag 18 januari 2020 liet Luchtverkeersleiding Nederland gedurende een periode van 25 minuten een reeks vliegtuigen landen op een gesloten Zwanenburgbaan. Pas na het zestiende vliegtuig had de verkeersleiding de blunder door en liet op het laatste moment een Boeing 737 van Ryanair vlak boven de baan doorstarten.

Dat toestel hing op slechts 50 meter boven de Zwanenburgbaan en had bovendien nog geen toestemming om te landen, dat zeer ongebruikelijk is zo laat in de nadering en op zo'n geringe hoogte.

Kamervragen

LVNL had weliswaar officieel over de ongeoorloofde landingen op haar website gepubliceerd, maar had de daaropvolgende doorstart daarop niet gemeld. NH Nieuws publiceerde het gesprek tussen de verkeersleiding en de piloten waarin te horen was dat het Ryanair-toestel een late doorstart moest maken, vanwege de fout in de verkeerstoren.

Luister hieronder het bewuste fragment