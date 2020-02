Scholen luiden noodklok om crimineler wordende leerlingen: "Probleem bespreekbaar maken"

NOORD-HOLLAND - Een doorgeladen pistool, cocaïne en leerlingen 'met een prijs op hun hoofd'. Het komt volgens scholenkoepel Altra steeds vaker voor. Ze luiden daarom de noodklok en willen dat scholen weer veilige plekken worden: "Maar dat kunnen we niet alleen."

Adobe Stock

"We signaleren een trend. Leerlingen nemen wapens mee naar school of ze worden bedreigd door iemand uit een 'gang'", vertelt woordvoerder Priscilla Speijer van Altra, een scholengemeenschap voor speciaal onderwijs in onder andere 't Gooi, de Zaanstreek en Haarlemmermeer. "Laatst was er een steekpartij in een winkelcentrum. Dat was een leerling van ons. We merken dat het steeds dichterbij komt. We zijn bang dat wat er buiten de school steeds vaker gebeurt, nu ook binnen de school kan gebeuren", vertelt Speijer. De scholengemeenschap, die onderdeel uitmaakt van de overkoepelende organisatie iHUB, wil het probleem bespreekbaar maken: "Met het ontkennen van een probleem los je het niet. Daarom hebben we besloten er mee naar buiten te komen. Het is niet alleen een probleem van onze school maar van de hele maatschappij. Dit kunnen wij niet alleen oplossen. We willen samenwerken", benadrukt ze.

De scholengemeenschap wil voornamelijk kortere lijntjes met de politie, justitie en gemeente: "We willen kunnen zeggen 'dit zien we' en vervolgens met een werkgroep gaan zitten en eventueel een traject starten met de opvoedpolie. We moeten het effectief oppakken." Rol van ouders Ook moeten ouders meer betrokken worden in het proces, meent Speijer: "Stel je betrapt een leerling met een mes, dan moet een pedagogische medewerker het gesprek met zo'n leerling aangaan. Maar als het vaker gebeurt moet je ook meer de ouders betrekken. Wij gaan ervan uit dat ouders het beste met hun kind voorhebben, maar hebben ze nog de regie?"

Volgens Altra weten ouders niet altijd wat er allemaal speelt in het leven van hun zoon of dochter: "Op apps als Snapchat kun je een foto eenmalig laten zien. Iemand bedreigen kan makkelijker dan voorheen. We hebben leerlingen die zo bang zijn dat ze met een wapen naar school gaan. Ze staan soms met hun rug tegen de muur. Daarnaast zitten er op onze scholen veel kinderen met bijvoorbeeld een trauma, hechtingsproblematiek of autisme. Voor een gemiddelde puber van 16 is het al lastig om consequenties van acties te overzien, voor kinderen met deze problematiek al helemaal." Een mogelijke oplossing is volgens Speijer om zowel ouders als leerlingen beter op de hoogte te brengen van de gevaren van social media: "We zijn allemaal druk. Maar onze kinderen leven in een wereld die zoveel sneller is dan dat wij ooit zouden kunnen denken. We moeten daarover in gesprek gaan."