'Nog grotere' onderwijsproblemen voor speciale scholen: "Geld niet eerlijk verdeeld"

Volgens Prast komen die problemen in het speciaal onderwijs vaak nog wat harder aan. "Het is alweer even geleden, maar toen ik op de Pabo zat, moesten we in het derde jaar nog verplicht stage lopen in het speciaal onderwijs. Zodat je ook wist hoe het daar was", zegt Prast in een gesprek met NH Nieuws.

Amper stagiairs

Nu lukt het nog maar zelden om studenten van de Pabo voor een stage naar een van zijn scholen te krijgen. Meestal krijgen studenten zelfs geen toestemming, zegt hij. "Heel soms zijn er uitzonderingen."