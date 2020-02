Scholen uit Haarlem en Amsterdam krijgen award voor sekslessen

HAARLEM - Het Rudolf Steiner College in Haarlem en het Kolom Praktijkcollege Noord in Amsterdam-Noord krijgen een Lang Leve de Liefde Award. De scholen verdienen die prijs voor de seksuele voorlichting die ze geven.

Dat meldt mediapartner NOS. De prijs is een initiaitief van de Stichting Rutgers en SOA Aids Nederland, die iedere week van de liefde (rond Valentijnsdag) vier scholen onderscheiden.

Het Kolom Praktijkcollege Noord heeft de award gisteren in ontvangst genomen, schrijft mediapartner NOS. Het geheim achter de seksuele voorlichting? De continuïteit waarmee de lessen worden aangeboden, zegt docente Fatima Stittou Laroussi.

Van jaar 1 tot jaar 5

"We zijn ermee bezig van jaar 1 tot 5. De leerlingen krijgen dus structureel elk jaar les over seksualiteit: over weerbaarheid, grenzen herkennen en aangeven, elkaar respecteren en social media."

In het eerste jaar gaan de lessen vooral over het menselijk lichaam en persoonlijke verzorging, maar als de leerlingen en docent eenmaal een vertrouwensband hebben opgebouwd, komen ook explicitiere seksuele onderwerpen op tafel.

De Amsterdamse school heeft de award gisteren dus gekregen, het Rudolf Steiner College neemt de prijs morgen in ontvangst. In het onderwijs op de school wordt 'gewerkt vanuit de leeftijdsfasen van de leerlingen, ook bij het thema relatie en seksualiteit', schrijven de intiatiefnemers van de prijs. "De thema's relaties, seksualiteit, seksuele diversiteit, wensen en grenzen hebben al vele jaren een vast pelke in een doorlopende leerlijn (klassen 1 t/m 4) en is verankerd in het leerplan middels de biologielessen en in de mentoruren."

"De jury roemt de vruchtbare interne samenwerking van de docenten en emnetoren die de voorlichtingslessen verzorgen: de bereidheid van elkaar te leren is groot."

Aanmoedingsprijs

Onder de scholen die zich hadden aangemeld zijn twee Noord-Hollandse scholen die nog niet aan alle criteria voldoen, maar wel op de goede weg zijn. Zo krijgt Praktijkschool De Pijler uit Den Helder de aanmoedingsprijs, omdat de school uitblinkt in het bevorderen van de seksuele gezondheid van haar leerlingen.

Het Clusius College in Schagen verdient een eervolle vermelding.