Reserve-onderdeel is klaar: extra pont vaart (als het goed is) maandag weer

Dat heeft IJmond Bereikbaar zojuist bekendgemaakt. De pont is al lange tijd uit de vaart, omdat een onderdeel kapot is. Een reserve-onderdeel was er niet, dus moest deze speciaal geproduceerd worden.

En dat is nu gelukt. "Het onderdeel dat kapot is, is inmiddels geproduceerd en gelast en wordt nu ingebouwd", meldt de website. "Daarna moet uiteraard goed worden getest of alles ook werkt zoals het moet."

De verwachting is dat er tot het weekend getest wordt, waarna de extra spitspont maandag weer terug in de vaart is. Tot die tijd moeten de IJmonders het dus doen met slechts één veerpont.