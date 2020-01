Door files uren vast bij pont IJmuiden: "Drie uur over een stukje van 15 kilometer"

IJMUIDEN - Het is vanavond chaos op de wegen in de provincie. Sommige Noord-Hollanders doen uren over een ritje van Haarlem naar Heemskerk. "Ik sta al een uur bij de pont."

Ze dacht de files slim af te zijn door de randweg te ontwijken - de Velsertunnel is namelijk al uren afgesloten voor verkeer - en binnendoor te gaan. "Nou, ik was niet de enige. Het is chaos hier. Auto's proberen er ook tussen te dringen", vertelt ze via de telefoon, terwijl ze de pont al dichterbij ziet komen.

Het is chaos op de weg met files in Coen- en Velsertunnnel: hier sta je vast

Schrama is in totaal al bijna drie uur onderweg. "En van Haarlem naar Heemskerk is misschien zeventien kilometer." Er staan ontelbaar veel auto's te wachten voor de pont. "Elke keer denken we: ja, nu kunnen we erop. Maar het is echt druk."

De pontwachter heeft zelfs 'geen tijd' om NH Nieuws te woord te staan, als Schrama eindelijk de boot kan oprijden. "Echt veel te druk!", schreeuwt de man nog wel.

Tunnel nog steeds dicht

De oorzaak van de storing in de Velsertunnel is op dit moment nog steeds onbekend. Het verkeer wordt omgeleid via de A9.