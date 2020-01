Chaos op de wegen vanwege technische storing in Velsertunnel bij Beverwijk

BEVERWIJK - Het is momenteel afzien voor automobilisten op de A22 richting Alkmaar. Vanwege een technische storing is de Velsertunnel daar dicht.

Een monteur en een weginspecteur zijn al sinds 15.00 uur in de tunnel om de oorzaak te vinden, maar tot dusver zonder succes. "Een tunnel heeft veel technische middelen, waardoor het tijd kost om te achterhalen wat de oorzaak van de storing is", verklaart Rijkswaterstaat.

De technische problemen komen bij de eigenaar van de tunnel Rijkswaterstaat vandaan, die zelf aangeeft dat automobilisten moeten omrijden via de Wijkertunnel op de A9.

Tussen Amsterdam en Zaanstad, op de A5, staat ook een file: de vertraging is ongeveer tien minuten.

Vanmorgen was het ook al raak in het gebied: toen liep de vertraging op veel wegen in de regio uit op minimaal een uur.