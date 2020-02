Omwonende Mirella Visser vreest veiligheidsproblemen Schiphol: "We zijn geschrokken en verbaasd"

UITHOORN - Volgens belangenorganisatie Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking (PUSH) is de maat vol. De in januari gemaakte fouten die NH Nieuws gisteren aan het licht bracht staan volgens hen niet op zichzelf. Zolang de veiligheid op en rond de luchthaven in het geding is, stelt het platform dat er geen groei mogelijk is.

Volgens Mirella kan Schiphol niet groeien totdat is uitgezocht of dit wel veilig is met de in januari gemaakte fouten in het achterhoofd. "Veiligheid is een heel belangrijk onderwerp voor ons. Volgens ons kan er niet worden doorgegroeid zonder dat de Onderzoeksraad hier een gedegen rapport over heeft geschreven. Als er eentje neerkomt, dan komt hij hier neer", aldus Mirella van PUSH.

Maatschappelijk debat

De leden van het platform doen een beroep op de Tweede Kamer, omdat zij uiteindelijk het besluit zal nemen over de ontwikkeling van de luchthaven. Volgens Mirella zou een goed maatschappelijk debat hier ook aan bijdragen.

Regeringspartijen D66 en ChristenUnie hebben vorige week de wens uitgesproken voor een nieuw onderzoek.