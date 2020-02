Noord-Hollandse artsen luiden noodklok om zorg voor lang thuiswonende ouderen

NOORD-HOLLAND - Er wordt door artsen in de regio alarm geslagen over ouderen die gedwongen langer thuis moeten wonen en daarbij niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. "Ik werk gehaast en heb minder tijd voor mensen", zegt een Zaanse dokter, die veel oudere patiënten heeft.

Dit is te zien in een aflevering van Zembla van BNNVARA, die vanavond wordt uitgezonden. Er komen onder meer Zaanse en Haarlemse artsen aan het woord, die grote druk voelen vanwege de vele ouderen die door het landelijke zorgbeleid langer thuis moeten wonen. De zorg voor hen komt daardoor namelijk grotendeels op het bordje van de huisarts.

"Het ziekenhuis, verpleeghuis en thuiszorg zeggen allemaal 'nee, we hebben geen plek', maar de enigen die geen nee kunnen zeggen zijn huisartsen", zegt de Zaandamse huisarts Idris Brouwer, die samen met zijn arts-partner Floor de Reijger wordt geïnterviewd in de reportage.

Dat artsen steeds meer kwetsbare ouderen onder hun patiënten hebben, wordt onderstreept door klinisch geriater bij het Spaarne Gasthuis Kees Kalisvaart. "Ze wonen langer thuis, proberen langer zelfstandig overeind te blijven en dus is de kans groter dat er iets misgaat bij zo'n thuissituatie en de huisarts er dan mee te maken krijgt."

Schrijnend

Zaans dokter De Reijger treft regelmatig patiënten aan bij huisbezoeken die bepaalde zorg nodig hebben. Dit moet dan door haar geregeld worden. Zoals bij een 79-jarige alleenstaande vrouw met borstkanker, die is gevallen en niet meer overeind kon komen, zo is te zien in de uitzending. "Het gaat niet echt goed met me", vertelt de dame tegen haar Zaanse huisarts Floor de Reijger. "Het is schrijnend om te zien in welke problemen ouderen soms zitten", vertelt De Reijger emotioneel.

Ze wil graag thuiszorg voor haar terminale, gevallen patiënte regelen, maar er is pas plek bij de vijfde organisatie die ze belt. "Ze (de zorginstellingen, red) lopen over. Soms lukt het zelfs helemaal niet om thuiszorg te regelen." Haar partner Brouwer vult aan: "En als je anderhalf uur per dag bezig bent met het regelen van dit soort dingen, gaat het zéker ten koste van patiëntenzorg. Meer haast, minder tijd voor mensen en dat wil je helemaal niet."