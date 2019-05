Huisartsenzorg Zaanstreek-Waterland luidt de noodklok over 'explosief toegenomen drukte'

ZAANSTAD - Met een verstuikte enkel hoef je straks niet meer aan te kloppen bij de huisartsenposten in Zaanstreek-Waterland. De huisartsenposten zijn vaak te druk om klein zeer op te lossen. Vooral in de avonden is er een “een explosieve toename van zorgvragen”, laat de organisatie weten.

Ieder jaar ziet de huisartsenpost in Zaanstreek-Waterland een gigantische toename van mensen die 's avonds een beroep doen op de onderbezette artsen. Volgens de organisatie is er niet altijd spoed en kunnen veel mensen prima een nachtje wachten tot de eigen huisarts weer aan het werk is.

Lees ook: Huisartsenpost Amsterdam onder verscherpt toezicht

Directeur HZW Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland Erik Schoofs laat in een brief weten dat: ”Spoed is niet hetzelfde als haast, daar moeten we iedereen van doordringen. Het is soms minder comfortabel om te moeten wachten tot de eerstvolgende werkdag van de huisarts, maar de huisartsenpost moet beschikbaar blijven voor medische spoed. Om beschikbaar te blijven zal er tijdens de nachturen alleen nog consult of visite plaatsvinden als dit écht niet kan wachten."

Lees ook: Medewerkers Huisartsenpost Amsterdam frauderen met medicijnen: directeur vertrekt

De huisartsenposten beginnen binnenkort met de campagne 'Huisartsenpost: echt alleen voor spoed!' om bewoners van Zaanstreek-Waterland te informeren.