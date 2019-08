Huisartsenprobleem Noordkop breidt zich uit: Schagen neemt geen nieuwe patiënten meer aan

SCHAGEN - Het probleem rondom de zorg van huisartsen in de Noordkop breidt zich opnieuw verder uit. Nadat eerder al in Anna Paulowna de huisartsenpraktijk werd ontruimd en overgenomen door een andere partij vanwege onenigheid over de huurovereenkomst, komen nu huisartsen in Schagen met slecht nieuws.

De huisartsen daar laten weten dat ze in de hele stad geen patiënten meer aannemen.

Oplopende werkdruk

Reden is de oplopende werkdruk, zo meldt huisartsenpraktijk de Nes op de eigen website. Gevolg is dat nieuwe inwoners van Schagen nergens in de buurt meer een huisarts kunnen vinden. Hierdoor worden mensen gedwongen om ofwel hun eigen huisarts aan te houden, of buiten de gemeente te zoeken naar een arts.

Alleen mensen die wonen bij iemand die al patiënt is komen nog in aanmerking, verder niemand. Denk hierbij aan stellen die een kind krijgen, gaan trouwen of samenwonen of kinderen die weer bij hun vader of moeder gaan wonen.

Veel onrust

Op sociale media is veel onrust hierover. De pasgetrouwde Merel gaat met haar man en kind in Schagen wonen, maar heeft vervolgens grote moeite om een huisarts in de buurt te vinden. "Voor mezelf en mijn man maakt het nog niet zo uit, maar met een baby van acht maanden vind ik dat erg. Dan wil je gewoon een huisarts dichtbij."

Jocelyn schrijft: "Wij wonen sinds anderhalf jaar weer in Schagen maar geen huisarts te krijgen en we moeten dus gewoon naar onze huisarts in Julianadorp....en onze huidige huisarts kan niet bemiddelen."

Combinatie van factoren

De huisartsen hebben volgens dr. Dirk Schoen van huisartsenpraktijk de Nes niet veel keuze. "Het is een combinatie van factoren: per patiënt hebben we meer werk, ouderen gaat vaker naar de huisarts en deze regio vergrijst, mensen moeten langer door de huisarts worden behandeld en er is een tekort aan huisartsen", aldus Schoen.

"Deze regio is bovendien minder in trek bij huisartsen, al merken we dat het elders ook speelt. Daarom blijven mensen langer bij ons hangen, in plaats van over te stappen naar een huisarts in de eigen regio. Er ontstaat zo een opstroping."

Hij vervolgt: "We hebben daarom besloten om voorlopig geen nieuwe patiënten aan te nemen, al begrijpen we dat we dat niet langdurig kunnen volhouden. In september hopen we dat er weer genoeg waarnemers zijn, zodat de praktijken weer open kunnen. Tot die tijd adviseren we mensen om hun huidige huisarts aan te houden. In spoedeisende gevallen kunnen ze uiteraard overal terecht, alleen worden ze niet bij de arts aangemeld."