Drukte bij West-Friese Huisartsenpost: "bel alleen voor spoed"

HOORN - De Huisartsenpost West-Friesland roept op om alleen te bellen bij spoedeisende gevallen. De bezetting bij de post is deze zomer beperkt, waardoor de wachttijden aan de telefoon en in de wachtkamer oplopen. "Mensen bellen vaak voor zaken die kunnen wachten, omdat ze er overdag geen tijd voor hebben", schrijft de huisartsenpost.

"De huisartsenpost is alleen bedoeld voor spoedeisende hulp in de avond, nacht en in het weekend", laat een woordvoerder van Zorgkoepel West-Friesland weten. Geregeld krijgt de huisartsenpost in Hoorn vragen die makkelijk tot de volgende werkdag kunnen wachten. Daardoor loopt de druk op het zorgpersoneel op, zeker nu het in de zomer moeilijker is om de roosters rond te krijgen.

Geen direct gevaar voor gezondheid

De woordvoerder doelt daarmee op vragen en klachten die geen direct gevaar voor de gezondheid zijn. "Speciaal getrainde triagisten beoordelen aan de telefoon in welke categorie de vraag van de beller valt. Als blijkt dat er echt spoedeisende hulp nodig is, kan de patiënt naar ons toe komen. Maar regelmatig adviseren zij om het nog even aan te kijken en de volgende dag een afspraak bij de huisarts te maken." Wie niet van tevoren belt, kan ook niet terecht.

Vorig jaar luidden de artsen van de post nog de noodklok. Toen werd de werkdruk zo hoog, dat artsen een manifest opstelden om te voorkomen dat huisartsen en triagisten zouden uitvallen. De oproep van vandaag lijkt te zijn gedaan om zo'n situatie te voorkomen.

Het is niet zo dat er nu rijen voor de ingang staan, benadrukt de organisatie. "Door de inschatting van de triagisten belanden echt alleen de spoedgevallen hier, maar we merken wel dat er soms te makkelijk wordt gedacht over spoedeisende hulp." De telefonisten krijgen vaak te horen dat de beller overdag geen tijd had om de huisarts te bereiken. Dat is volgens de zorgkoepel geen reden om in de avond de huisartsenpost te bellen.

"Pas als het niet tot morgen kan wachten, komen wij in actie", aldus de woordvoerder. "Bij twijfel zijn we natuurlijk altijd bereikbaar. Neem in zo'n geval het zekere voor het onzekere."