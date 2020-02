Staatsbosbeheer is 'niet gezwicht voor kritiek op plan om konikpaarden te slachten'

TEXEL - Het besluit van Staatsbosbeheer om de konikpaarden tóch op het eiland te houden, in plaats van ze naar de slacht te brengen, is niet genomen vanwege de massale kritiek die er op de organisatie kwam. Dat zegt de natuurbeheerder tegen NH Nieuws.

Het leefgebied van de paarden wordt dus afgezet met rasters, maar dit had niet de voorkeur van Staatsbosbeheer: die hoopte dat de dieren naar een ander gebied konden. Maar door de rasters kunnen de dieren geen kwaad meer doen aan de kwetsbare natuur. Tegelijkertijd kunnen bezoekers niet meer dichtbij de paarden komen - die werden lastig gevalen. Ook is er een waarschuwing van kracht vanuit Staatsbosbeheer: voer de dieren niet.

"Het klopt dat er heel veel aandacht voor de konikpaarden is geweest", zegt boswachter Anna Sprenkeling. "Maar dit besluit (dat ze mogen blijven, red) is echt voortgekomen uit het feit dat er geen ander gebied is voor deze paarden. Dus daarom zijn we verder gaan kijken en komen we nu met deze oplossing."

Vanmiddag werd bekend dat de twintig hoefdieren op Texel mogen blijven en hun gebied wordt afgezet met rasters. In de aanloop naar deze bekendmaking was er veel ophef over de geplande slacht: er werd onder meer een petitie gestart die door duizenden mensen is getekend.

Sprenkeling: "Het is heel erg belangrijk dat de paarden niet worden gevoerd. Dat maakt ze tam, daardoor worden ze opdringerig en dat is juist het probleem. Het lijkt erg onschuldig, het zijn prachtige dieren en ik begrijp dat je dichtbij wilt komen, maar voer is echt niet de bedoeling."

Extra borden

Tóch voeren, kan er uiteindelijk toe leiden dat er alsnog paarden moeten worden afgevoerd, aldus Sprenkeling. "Dat willen we natuurlijk niet. We gaan ook nog wat extra borden neerzetten om de mensen daarop te wijzen. We hebben het vertrouwen dat het dan goed komt."

De paarden werden vorig jaar naar Texel gebracht, omdat er in Flevoland een overschot aan was. Na een jaar zou worden geëvalueerd hoe het was gegaan en daaruit was de conclusie getrokken dat het zo niet verder kon.