Slacht dreigt voor Texelse konikpaarden: "Het pakte niet uit zoals we hadden gehoopt"

TEXEL - De twintig konikpaarden die in natuurgebied de Slufter stonden moeten vertrekken van Texel. De proef die vorig jaar startte is volgens Staatsbosbeheer niet geslaagd. Omdat er nog geen nieuwe locatie voor ze is gevonden, is de kans groot dat de dieren geslacht moeten worden.

NH Nieuws / Ron Flens

Van mediapartner Texelse Courant De paarden, alleen hengsten, kwamen in januari 2019 over uit het Oostvaardersplassengebied in Flevoland, waar ze kampten met een overschot aan paarden. Ze werden naar de Slufter gebracht, omdat daar voldoende ruimte was en ze goed inzetbaar waren als 'grasmaaiers'. Ondanks de populariteit van de paarden op het eiland, moet Staatsbosbeheer nu concluderen dat de aanwezigheid van de dieren te veel nadelen met zich meebrengt. "De begrazing is niet zo uitgepakt als we hadden gehoopt", zo schrijft boswachter Erik van der Spek. Kijk hieronder hoe de paarden destijds aankwamen op Texel:

NH Nieuws

Dat zou liggen aan een aantal factoren. Zo zijn de hengsten te tam tegenover wandelaars in het gebied. "De paarden zoeken toenadering en besnuffelen rugzakken. Er zijn bezoekers die dat onprettig vinden en bovendien kan het tot gevaarlijke situaties leiden." Daarnaast zouden de paarden niet langer in het deel van de duinen dat dienst doet als waterkering kunnen verblijven, omdat ze de plek te veel beschadigen. Ook vertrappen ze nesten van de nuttige weidemier en leidt hun aanwezigheid tot veel extra werk voor het Texelse team.

Staatsbosbeheer heeft alternatieven op het eiland verkend, maar is tot de conclusie gekomen dat die niet voldoen. Met pijn in het hart is besloten om ze weg te halen, aldus de natuurorganisatie. "We laten ze met tegenzin vertrekken, want de paarden genoten op Texel van hun leven en wij van het schouwspel van deze hengstengroep." De konikspaarden worden opgehaald door Free Nature, de organisatie die vorig jaar de paarden ook naar Texel heeft begeleid. De kans dat ze terecht kunnen in een ander natuurgebied is klein, waardoor de slacht voor de paarden dreigt.

Quote "We laten ze met tegenzin vertrekken, want de paarden genoten op Texel van hun leven" Staatsbosbeheer

Ook particulieren die geïnteresseerd zijn, kunnen de paarden niet overnemen. "Een leven bij particulieren vindt Staatsbosbeheer geen goed alternatief. Deze dieren zijn een groot leefgebied gewend en onze organisatie vindt het ongewenst als ze na castratie een leven in een kleine wei of stal moeten leven."