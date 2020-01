Er is een petitie om de Konikpaarden van slacht te redden: "Gezonde dieren laat je niet afmaken"

TEXEL - Er zijn al ruim 2.100 handtekeningen binnen om de gezonde Konikpaarden op Texel te redden van een enkeltje slachthuis. Vandaag werd bekend dat de proef van Staatsbosbeheer met de paarden is mislukt en dat het abattoir de meest logische optie is.

De Texelse boswachter Erik van der Spek begrijpt de boosheid van de ondertekenaars wel: "Ik snap dat mensen hier verdrietig over zijn en dat uiten, maar ik ga ervan uit dat mensen geen rare dingen gaan doen. Dat dit gebeurt, vinden we zelf natuurlijk ook niet leuk", zegt hij tegel NH Nieuws.

"Gezonde dieren laat je niet afmaken", schrijft initiatiefnemer Renée. Die gedachte krijgt bijval, want binnen twaalf uur zijn er al duizenden handtekeningen binnen via deze site .

"De paarden wegen nogal wat, dus dat kan makkelijk misgaan in de buurt van mensen"

Quote

Wel wil hij graag uitleggen waarom het besluit is genomen. "De belangrijkste reden heeft met veiligheid te maken. De paarden worden regelmatig door mensen gevoerd en daardoor zijn ze zó op mensen geörienteerd geraakt, dat de paarden mensen opzoeken. Ze wegen nogal wat, dus dat kan makkelijk misgaan."

Vegetatie kapot

Maar dat is niet de enige reden, verklaart de Texelaar. "Hier in de duinen loopt de waterkering. Mogelijk komt het door het feit dat het allemaal hengsten zijn, maar ze lopen te veel in vaste sporen rondom het water, waardoor de vegetatie kapot wordt gelopen."