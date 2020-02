Mishandeling in Kersenboogerd op klaarlichte dag: "We zijn echt ongelofelijk boos"

HOORN - De zoon van de Hoornse Miranda is gisteren om 14.00 uur, op klaarlichte dag, mishandeld door een groep jongens. Hij fietste van school naar huis, toen hij werd aangevallen in een fietstunnel in de Kersenboogerd. "Iemand voor de lol mishandelen, daar snap ik echt niets van", vertelt ze boos.

Adobe Stock / Google Streetview

Nietsvermoedend fietste Miranda's zoon gistermiddag terug van school naar huis. Hij pakte de route met het voor scholieren welbekende fietstunneltje bij de Kluut, onder de Oostergouw door. Daar liep een groepje jongens breed over het fietspad en hem afsneden toen hij er langs wilde. Hij kreeg toen een harde klap op zijn borst. Miranda haar zoon stapte af en vroeg waarom ze dat deden. Vervolgens werd hij door meerdere jongens in zijn gezicht geslagen. Een gekneusde kaak, een gescheurde lip en wang hield hij eraan over. "Hij kan zijn mond bijna niet open doen en hij heeft heel erg veel pijn. Ook is hij gewoon ontzettend geschrokken", vertelt Miranda. "We zijn echt heel erg boos op deze jongens. Iemand zonder reden en bijna voor de lol mishandelen, daar kan ik echt niet bij." Zelfde groepje Miranda plaatste een oproep op social media of iemand iets gezien heeft, haar inbox stroomde plots vol. "Er zijn twaalf jongeren die mij een berichtje hebben gestuurd die precies hetzelfde is overkomen. De omschrijving van het groepje jongens klopt ook identiek en de jongens en meisjes worden steeds op de borst geslagen. De meeste fietsen door, mijn zoon stapte af", vertelt ze.

Quote "Er blijken al twaalf andere jongeren ook te zijn mishandeld door dit groepje." Miranda

Het zou gaan om een groepje van twaalf jongens die een spoor van mishandelingen achterlaten in Kersenboogerd. "Ik krijg berichten binnen dat ze in de buurt van het verzorgingstehuis hangen, dat ze gespot zijn bij de dierenarts en dat ze ook meisjes en oudere mensen lastig vallen." Oproep tot aangifte Miranda roept nu op aan iedereen om aangifte te doen van de mishandeling, zodat de politie verder kan met het onderzoek. De politie zou hebben gemeld dat ze niet weten om welke jongens dit gaat, maar dat gelooft Miranda niet. "Ik hoop toch echt dat ze ze op het spoor zijn. Het kan bijna niet anders met zoveel verhalen", zegt ze. Of ze gepakt worden of niet, voor Miranda's zoon zal het fietstochtje voorlopig niet meer hetzelfde zijn. "Hij gaat niet meer onder dat tunneltje door. Hij zegt nog liever ver om te willen fietsen, dan daar weer doorheen te gaan - terwijl het de route is van zoveel scholeren." Miranda vertelde ook het verhaal op zijn school, die de leerlingen nu oproept altijd in groepjes naar huis te fietsen. "Maar ik hoop vooral dat iedereen die met dit groepje te maken krijgt of heeft gehad, aangifte gaat doen."