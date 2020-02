Eerste gesprek over opzetten buurtwacht Kersenboogerd: "We willen nu actie"

HOORN - Buurtbewoners die in duo's in de wijk surveilleren. Dat is hoe initiatiefnemers Muriël Hartman en Ellen van der Knaap de buurtwacht in de wijk Kersenboogerd voor zich zien. Na de indicenten van afgelopen weekend was voor hen de maat vol. Vanmiddag vond een eerste gesprek plaats met betrokken partijen.

"Waar is de burgemeester? We hebben hem nog nooit ontmoet, hij komt hier niet", zei Ellen eerder deze week tegen NH Nieuws. Daar komt nu echter verandering in. In het Wijklab komen de wijkagenten, wijkcoördinator, woningbouw en de gemeente vandaag bijeen voor een eerste gesprek. Van der Knaap: "Volgende week zou ook de burgemeester naar de wijk komen en naar het bewonersoverleg". Inmiddels zijn er zo'n tien aanmeldingen binnengekomen van inwoners die bereid zijn om te gaan surveilleren. Of het een haalbaar idee is? Muriël: "We willen een rooster maken en per koppel van twee of drie mensen rondes door de straten lopen. Bij verdachte situaties wordt de politie ingeschakeld".

Het eerste gesprek vanmiddag stemt Ellen en Muriël positief. "We zijn tevreden. Ze zijn bereid om verder met ons in gesprek te gaan." Het is nu aan Muriël om de plannen verder te gaan uitwerken. "Ik wil dan ook iedereen uit de Kersenboogerd oproepen: meld je via mijn Facebook aan door een bericht te sturen met gegevens en daar gaan we mee aan de slag." De gemeente geeft aan het buurtwachtinitiatief te omarmen. "Niet eerder was er interesse voor een buurtpreventiegroep in de wijk. Nu wel, ook al is de aanleiding daarvoor heel vervelend. Wat we belangrijk vinden is om hierin goed samen te werken."