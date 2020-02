Buurtbewoners Kersenboogerd zijn overlast en vandalisme zat en richten buurtwacht op

HOORN - Vandalen hebben dit weekend een spoor van vernieling achtergelaten in de Hoornse wijk Kersenboogerd. Tientallen autoruiten zijn ingegooid. De buurt is het 'helemaal zat'. "Er wordt niets aan de problemen gedaan en dus nemen we het heft in eigen handen. We richten een buurtwacht op", vertelt bewoonster Ellen van der Knaap.

Facebook / NH Nieuws

Vandalisme en overlast lijken er inmiddels bijna bij te horen, in de wijk Kersenboogerd. Van ingegooide ruiten in woningen en extreme vuurwerkoverlast tot het in de brand steken van grofvuil en het ingooien van tientallen autoruiten zoals afgelopen weekend. De getroffen buurt voelt zich in de steek gelaten door politie, handhaving en de gemeente. "Er is een hoop woede en verontwaardiging in de wijk", vertelt Ellen van der Knaap die de buurtpreventie-apps beheert. "We voelen ons niet veilig en we worden niet geholpen." Boosheid richting bestuur Zodoende verstuurde bewoonster Muriel Hartman een bericht via sociale media waarin ze mensen opriep met haar een buurtwacht te starten. "Ze heeft al veel aanmeldingen binnen", zegt Ellen. "Politie, handhaving, gemeente, wijklab - ze zeggen dat ze helpen, maar het schiet niet op. Er is te weinig mankracht, dus nu zijn we genoodzaakt om het heft in eigen handen te nemen."

Wat de buurt ook verbaast, is het volgens hen ontbrekende inzicht dat de problematiek niet alleen heerst in het centrumgebied. "Het probleem verschuift en dit hebben we al vanaf het begin af aan gezegd tegen de politie en de gemeente. Wij zitten nu met de ellende. Het is ook niet alleen het centrumgebied, dat moeten ze wel echt gaan beseffen." "Waar is de burgemeester? We hebben hem nog nooit ontmoet, hij komt hier niet", vervolgt Ellen. "Er waren hier grote branden, vuurwerkoverlast en nu dit. Maar van hem horen of zien we niets."

