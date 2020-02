Voorlopig geen onderzoek ultrafijnstof Schiphol voor platformmedewerkers

Het platformpersoneel zal ook niet worden toegevoegd aan het huidige langjarige onderzoek dat het RIVM doet naar de gezondheidseffecten voor omwonenden van Schiphol. Het RIVM heeft de minister laten weten dat er geen gegevens zijn over de mate van blootstelling van het personeel aan ultrafijnstof. Om onderzoek te kunnen doen, zijn er meetpunten op Schiphol nodig, maar die zijn er nog niet. Volgens minister Van Nieuwenhuizen moet Schiphol daar zelf actie voor nemen.

Woedend

Van Nieuwenhuizen is nog in overleg met het RIVM over een eventueel apart gezondheidsonderzoek voor het luchthavenpersoneel, maar het is nog maar de vraag of dat er zal komen. Zowel vakbond FNV en Tweede Kamerlid Cem Laçin (SP) laten NH Nieuws weten woedend te zijn over deze voor hen onverwachte wending. FNV Schiphol-campagneleider Joost van Doesburg zegt dat het onacceptabel is dat Schiphol nu zelf de vrijheid krijgt om wel of niet meetpunten te plaatsen.

Van Doesburg: "FNV wil dat een onafhankelijke partij over zo'n besluit gaat, want Schiphol mag dit als belanghebbende niet zelf beslissen. Daarbij heeft een Kamermeerderheid de minister opdracht gegeven om het personeel mee te nemen in het onderzoek. Onze vakbond gaat ervan uit dat dat alsnog gaat gebeuren."

Schiphol laat NH Nieuws weten dat er hoe dan ook meetpunten op Schiphol zullen worden geplaatst, waarmee vervolgens door onafhankelijke partijen onderzoek kan worden gedaan.

Meldpunt voor medewerkers

In december startte FNV een ultrafijnstofmeldpunt voor platformpersoneel. Binnen twee weken had de bond al zo'n vierhonderd meldingen gekregen. Inmiddels is dat aantal opgelopen tot 575 gezondheidsklachten. Een medewerker deed hier anoniem zijn verhaal over voor de camera van NH Nieuws.