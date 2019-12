SP wil longonderzoek voor platformmedewerkers Schiphol

Vorige week werd bekend dat honderden platformmedewekers gereageerd hadden op een nieuw meldpunt van vakbond FNV voor zorgen en klachten over ultrafijnstof op Schiphol. Ze maken zich zorgen over hun gezondheid door het dichtbij startende en langdraaiende vliegtuigmotoren. De medewerkers willen dat Schiphol niet wacht op een meerjarig onderzoek van het RIVM voordat het actie onderneemt, door bijvoorbeeld vliegtuigen eerst naar de startbaan te verslepen voordat de motoren gestart mogen worden.

Schiphol liet na de publicatie van NH Nieuws over het ultrafijnstofmeldpunt weten dat er een actieplan komt om ultrafijnstof op het platform van de luchthaven te reduceren. Volgens minister Van Nieuwenhuizen is dat actieplan in het eerste kwartaal van 2020 klaar. Maar omdat er nog geen normen zijn vastgesteld voor ultrafijnstof, wacht Schiphol ook de uitkomst af van het RIVM-onderzoek dat over twee jaar wordt verwacht.

Volledige reactie Schiphol op het ultrafijnstofmeldpunt

"We begrijpen dat mensen zorgen hebben. Schiphol hecht daarom grote waarde aan het onderzoek van het RIVM. Kwaliteit van leven is een van de speerpunten van Schiphol en de inzichten uit het onderzoek kunnen helpen dat voor omwonenden van en werknemers op de luchthaven te verbeteren."

"Zo lang er nog geen norm is vast te stellen is het belangrijk dat Schiphol met haar stakeholders zelf kennis opdoet en onderzoek doet om op basis daarvan maatregelen te kunnen nemen om ultrafijnstof te reduceren. Schiphol werkt momenteel samen met luchtvaartmaatschappijen en andere betrokken stakeholders aan een actieplan om ultrafijnstof te reduceren. Het plan is in de afrondende fase. Zodra finaal, zullen we daarover communiceren."