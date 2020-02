Waterschap blaast kustinspectie na storm Ciara af: "Er is geen strand om op te rijden"

CAMPERDUIN - Wat is er nog over van het Noord-Hollandse strand en hebben de duinen storm Ciara goed doorstaan? Vragen waarop het waterschap het antwoord graag met eigen ogen wil zien. De inspectie wordt vanuit een terreinwagen gedaan, maar zomaar even het strand op rijden is niet overal mogelijk.

Dat storm Ciara flink heeft huisgehouden aan de kust was de afgelopen dagen al goed te zien. Het strand is grillig afgeslagen door het opstuwende water en de straffe wind. Om de veiligheid van het achterland te controleren voert het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier na de storm visuele inspecties uit. Gisteren was dat nog niet mogelijk vanwege de hoge waterstand. Vandaag waagden inspecteurs het er op. Maar ook nu blijkt het bereiken van het strand met de terreinwagen geen eenvoudige opgave. Bij de eerste pogingen bij Schoorl en Hargen blokkeren grote bergen stuifzand de toegang naar het strand. Bij Camperduin lijkt het wel te slagen, maar de hobbelige strandrit is van korte duur. Tekst loop verder onder video:

NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Van een strand is vandaag ook nagenoeg niet te spreken. Het water reikt tot aan de duinen. Rijden is niet mogelijk. "Het is net drijfzand", legt Marko Cortel van het waterschap uit. "Je rijdt meer op water dan op zand, dus we keren terug. Er is gewoon geen strand om veilig op te rijden." Geen zorgen Van zorgen om de waterveiligheid is echter geen sprake. "Het ziet er heel akelig uit: bijna geen strand, duinen die rechte hoeken hebben. Maar het zand is er nog. Het ligt in zee of in het duin, maar het zand zal gewoon weer aanwassen met eb en vloed."

Het waterschap, maar ook Rijkswaterstaat, houden de kust nauwlettend in de gaten. Eventuele maatregelen zullen pas worden genomen zodra de inspecties na deze storm zijn uitgevoerd. Dat er noodmaatregelen nodig zijn, is volgens beide instanties uitgesloten. "Hoogstens dat we het strand wat afvlakken met bulldozers", laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. Kevin Bredewout van paviljoen Luctor Et Emergo hoopt dat er ook wat nieuw zand bijgestort zal worden, "want na de springtij van vanochtend is er nog minder strand over om op te recreëren. Krappe sokken, noemen wij dat." Er zijn drie oorzaken dat er nu geen strand te zien is, legt Marko Cortel van het waterschap uit:

NH Nieuws/ Anne Klijnstra