Strand Callantsoog 'zoek' na springtij: "Wandeling zit er niet in vandaag"

Vincent Vos van strandpaviljoen Toko maakt zich niet zo druk. "Het is wat meer water dan anders. Jammer dat het zand van de strandsuppletie is weggespoeld. Aan de andere kant: anders was er een stuk van de duinenrij afgeslagen."

"Zandsuppletie is niet weg, het ligt onder water of in de duinen"

Afgelopen najaar is ruim 700 duizend kubieke meter zand opgespoten. Het is niet meer zichtbaar, maar weg is het zeker niet, verzekert Marko Cortel van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. "Het zand ligt onder water vlak voor de kust of in de duinen. Het zand is gewoon aanwezig in het systeem."