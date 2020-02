Tweede storm van het jaar een feit, maar Ciara's opvolger blijft naamloos

Wie de wind vannacht rond het huis hoorde gieren en dacht dat Ciara nog aan het spoken was, heeft het mis. De storm die momenteel over de provincie raast, is de (naamloze) opvolger van Ciara: de tweede storm van het jaar.

Sjef Kenniphaas

Waar Ciara afgelopen zondag nog windkracht 10 en soms zelf windkracht 11 bereikte, bereikt Ciara's naamloze opvolger maximaal windkracht 9. Zo werd vannacht in IJmuiden een windstoot van 98 km/u gemeten, meldt Weeronline. Vanaf code oranje krijgt storm naam Toch is die lagere windkracht de reden waarom deze storm naamloos blijft: pas bij code oranje krijgen stormen namen. In dat geval is een storm in potentie zeer gevaarlijk, en kan zelfs maatschappelijk ontwrichtend zijn.

Geen code oranje dus, al vindt het KNMI de situatie ernstig genoeg om voor de kustprovincies code geel af te geven. Dat weeralarm geldt sinds vanochtend 6.00 uur, en duurt nog tot en met 6.00 uur morgenochtend. Houtribdijk Vooral het verkeer kan hinder ondervinden van de windstoten. Omdat de wind op het IJssel- en Markermeer vrij spel heeft, is de Houtribdijk (N307) tussen Enkhuizen en Lelystad net als gisteren en eergisteren afgesloten voor vrachtwagens en voertuigen met aanhangers. Het blijft nog even onstuimig, aldus Weeronline. Vandaag blijft het stevig waaien aan de kust en in het Waddengebied. Daar kunnen windstoten tot wel 95 kilometer per uur voorkomen. Ook in Noord-Holland kan wat regen vallen, maar winterse buien met natte sneeuw en hagel vallen waarschijnlijk alleen in het noorden en het oosten van het land.