Politie sluit niet uit dat branden op Witte Paal in Schagen met elkaar te maken hebben

SCHAGEN - De politie sluit vooralsnog niet uit de twee branden op het industrieterrein de Witte Paal in Schagen met elkaar te maken hebben. Vorige week woensdag woedde er een brand in een loods op het terrein, afgelopen nacht brandde een keukenzaak en een fietsenwinkel tot de grond toe af. Naar beide branden wordt nog onderzoek gedaan.

Na de brand vorige week in de loods werd in een andere ruimte materiaal gevonden dat gebruikt kan worden voor een hennepkwekerij, zoals lampen. Ook was enige tijd geleden een aangrenzende ruimte al afgesloten geweest nadat er een hennepkwekerij was gevonden.

Onderzoek

Brandstichting werd niet uitgesloten, maar nog altijd kan de politie niet zeggen of de brand is aangestoken. "Het onderzoek is nog bezig", aldus een politiewoordvoerder.

De tweede brand van afgelopen nacht (foto geheel boven) waarbij een keukenzaak en een fietsenwinkel in vlammen opgingen, wordt bij het onderzoek van de eerste brand meegenomen. "Dit onderzoek is net gestart, dus vanzelfsprekend kunnen wij ook daar nog niets over zeggen."

De eigenaar van de fietsenwinkel kon zijn tranen nauwelijks bedwingen toen hij vanochtend de smeulende resten van zijn zaak zag. "Je hoopt nog dat het niet zo is, dat ze zich hebben vergist", zegt Herman van der Vliet. "Maar dan kom je hier en zie je dat er niks meer over is van het bedrijf." Hij had de zaak net gisteren overgedragen aan zijn kinderen.