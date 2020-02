Vuurzee verwoest keukenzaak en fietsenwinkel in Schagen

SCHAGEN - Op industrieterrein de Witte Paal in Schagen is gisteravond een grote brand uitgebroken in het gebouw van een keukenleverancier. De brand was zeer groot en uitslaand. De veiligheidsregio meldt dat er geen gewonden zijn gevallen bij de brand.

Volgens hem is de brand ontstaan in een fietsenhandel en vervolgens overgeslagen naar een keukenhandel die zich in hetzelfde gebouw bevond.

Woordvoerder Rob Hooijberg van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord sprak gisteravond nog met NH Nieuws-verslaggever Jurgen van den Bos over de brand. "Op dit moment zie je het nog wat nabranden. Het gebouw heeft een staalconstructie en die staat op instorten, dus het is onveilig voor de brandweer om naar binnen te gaan om het te blussen. Er wordt nu dus gekeken naar een manier om dat vuur toch uit te krijgen."

De fietsenhandel en de keukenhandel zijn volledig in as gelegd door de brand. Bedrijven in de omgeving kunnen naar alle verwachting morgen gewoon weer open met hooguit wat rookschade.

De N241 tussen Schagen en Wognum is enkele uren in beide richtingen afgesloten geweest door de brand. Deze is inmiddels weer vrijgegeven door de politie.

McDonalds

Lange tijd was er grote angst dat de brand over zou slaan naar andere gebouwen in de buurt. Om kwart voor 12 kon de brandweer melden dat het gevaar voor overslaan geweken was. Eigenaren van gebouwen in de buurt van de brand kunnen zich melden bij de McDonalds op het bedrijventerrein voor meer informatie.

De wind staat van de stad af, wat betekent dat de rookoverlast mee zal vallen. Mensen die er toch last van hebben worden geadviseerd hun ramen en deuren te sluiten.

Tekst gaat verder onder de video.