Eigenaar verwoeste fietsenwinkel Schagen had net kinderen in zaak betrokken

De ondernemer werkt al een jaar of 30 aan zijn zaak en was juist bezig om ook zijn kinderen in de winkel te betrekken: "Sterker nog, we hebben gistermiddag net getekend dat ze er bij in komen. En dan kun je vijf of zes uur later tegen ze zeggen: 'Kijk jongens dit is waar jullie voor getekend hebben. Dat is een vreemde speling van het lot."

"Mijn zoon kreeg gisteravond een belletje van een kennis. Toen zijn we eigenlijk achter de brandweerwagens aan gereden", vertelt Van der Vliet. "Je hoopt nog dat het niet zo is, dat ze zich hebben vergist. Maar dan kom je hier en zie je dat er niks meer over is van het bedrijf."

Na al die jaren hard werken komt de klap hard aan: "Het voelt alsof je een dierbaar iemand verliest." Toch is Van der Vliet meteen alweer strijdbaar: "Drie keer knock out en weer opstaan en we komen sterker terug. We zijn meteen al aan het kijken of we wat vervangends kunnen vinden. Boersen is nog lang niet van de kaart."

De politie doet vandaag nog forensisch onderzoek om te kijken of de oorzaak is te achterhalen. "Ik heb geen idee hoe het heeft kunnen gebeuren. Er wordt van alle kanten gegist maar wij wachten gewoon de experts af want zij zijn de enigen die er een antwoord op kunnen geven. Ik heb verstand van fietsen, niet van brandjes."