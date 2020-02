SCHAGEN - In een loods aan de Witte Paal in Schagen is vannacht brand uitgebroken.

Het gaat om een bedrijfsverzamelgebouw met meerdere units. Volgens de Veiligheidsregio zijn er geen gewonden gevallen.

D'r was even na middernacht sprake van een uitslaande brand. Inmiddels is de brandweer binnen het gebouw aan het blussen en is het vuur onder controle maar nog niet brand meester.

Later meer informatie.