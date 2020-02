'Gevangenis Zaanstad dagenlang in lockdown na dreiging liquidatie'

ZAANSTAD - De gevangenis in Zaanstad, het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ), blijkt dagenlang in lockdown te zijn geweest nadat er informatie binnen was gekomen over de aanwezigheid van een vuurwapen.

Dat bevestigen bronnen binnen de gevangenis aan De Telegraaf. Volgens de krant zou er sprake zijn van een liquidatiedreiging met een schietpen. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) kan dat niet bevestigen.

Wel wordt tegen de krant bevestigd dat de gevangenen de afgelopen dagen beperkt zijn in hun bewegingsvrijheid. "De zoekactie heeft niets opgeleverd. Vandaag keren we langzaam terug naar de normale situatie in het complex", laat een woordvoerder aan de krant weten.

Onstuimig

De afgelopen periode is de gevangenis meerdere keren in het nieuws geweest door verschillende incidenten. Zo was er sprake van een relatie tussen een medewerker en een gedetineerde, en tussen een stagiair en een gedetineerde.

In de gevangenis werd daarnaast meerdere keren smokkelwaar aangetroffen, uiteenlopend van een 'lock pick-set' tot hasj en xtc-pillen.

Halverwege januari werd bekend dat de bazen van de gevangenis ernstig bedreigd werden. Meerdere afdelingshoofden ontvingen toen dreigementen. De politie heeft die zaak in onderzoek.