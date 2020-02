Zaandamse scholieren niet verbaasd over wijdverbreid wapenbezit: "We verdedigen onszelf gewoon"

ZAANSTAD - Zaandamse scholieren zeggen niet verbaasd te zijn over het wijdverbreide wapenbezit onder hun leeftijdgenoten. "Dit is Zaandam, we verdedigen onszelf gewoon met bepaalde dingen."

Na tal van steekpartijen en -incidenten in de gemeente waar meer dan eens jeugd bij betrokken was, besloten gemeente en politie een poging te doen het wapenbezit onder jongeren terug te dringen. Een wapeninleveractie, waarbij wapens straffeloos konden worden ingeleverd, leverde een arsenaal van een kleine tweehonderd steek-, stoot- en vuurwapens op.

Bekijk hieronder beelden van de acties van gisteren, op het station van Zaandam en scholen in de gemeente. (Let op: tekst gaat verder onder de video)

Gisteren volgden er nog twee acties: op het station werd preventief gefouilleerd en op verschillende middelbare scholen werden in samenspraak met de schoolbesturen duizenden kluisjes binnenstebuiten gekeerd . Behalve vals geld en illegaal vuurwerk werden er ook tasers, messen en hamers gevonden. Groot verschil met de eerdere inleveractie: ditmaal gaan de eigenaren niet vrijuit. De betreffende scholieren zijn 'als verdachte aangemerkt'.

"Het is tegenwoordig normaal, in deze multiculturele samenleving loopt iedereen er mee", reageert een scholier. "Je ziet dat de meeste kinderen met wapens lopen, toch?" Het draait volgens hem allemaal om zelfverdediging. "Tegen anderen die met wapens lopen, want zij zijn ook bewapend."

Een meisje reageert begripvol op de keuze van jongeren om zichzelf te wapenen. "Voor hen is dat misschien een betere manier om zich te verdedigen dan met de hand." Ze erkennen dat het bijzonder eenvoudig is om een wapen mee naar school te nemen, maar zien het niet zitten dat scholieren stelselmatig worden gefouilleerd. "Maar wat ze op een airport hebben, zo'n metaaldetector waar je doorheen loopt...dan kunnen ze zien of je iets bij je hebt."