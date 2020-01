De klas van de toekomst in Heemskerk: je moet er niet aan denken

"Dit is geen les geven maar de kinderen bezig houden. Dit gaat dus gebeuren als we niet oppassen. Scholen worden dan een soort opvang in plaats van dat we een generatie afleveren die iets toevoegt aan de maatschappij", vertelt directeur Léon Oudhoff.

De herrie van vandaag is in scene gezet maar wordt werkelijkheid als de overheid niet met structurele maatregelen komt, zo is de directeur van mening: "Het gaat niet om meer geld, het gaat gewoon om meer handen in de klas. We willen een blijvende oplossing voor het probleem in het onderwijs", vertelt hij.

"Daar moeten we eigenlijk een soort van campagne voor gaan voeren, want onderwijs is leuk om te geven en super nuttig voor de kinderen. We moeten er alles aan doen het in stand te houden", besluit hij.