Initiatiefnemer Beverwijkse burgersurveillance klopt op deur: missie nog niet klaar

BEVERWIJK - De burgersurveillance heeft het geweld in de straten van Beverwijk en Heemskerk weten in te dammen. Toch zit het werk er volgens initiatiefnemer van Burgerparticipatie IJmond (BIJ) Harry Anderies, nog lang niet op. "Het gaat om veel meer, dan alleen achter incidenten aanlopen."

Anderies werd bekend als de Beverwijker die een lichtjestocht organiseerde tegen het geweld in onder meer de Pilotenbuurt. Vervolgens startte hij in samenwerking met politie, gemeente en vrijwilligers de (inmiddels) succesvolle burgersurveillance. "Maar we zijn nog lang niet klaar", zo vertelt hij tegenover NH Nieuws. "Het gaat ook om sociaal besef. Ik kwam er bijvoorbeeld zelf ook achter dat ik mijn buren aan de overkant eigenlijk helemaal niet goed ken. Niet hun voornaam, laat staan de samenstelling van hun gezin. En dat is om elkaar te begrijpen in een samenleving van groot belang."

Anderies wil de komende maanden groeien naar honderd vrijwilligers, zodat hij via bijeenkomsten en evenementen kan werken aan het vertrouwen dat mensen in elkaar, maar volgens hem ook in de overheden, zijn kwijtgeraakt. "En dat begint door elkaar te kennen. Zodat je weet waar je een bijdrage kunt leveren. Of ook een bijdrage kan weghalen, als het noodzakelijk is. Dat is een belangrijk stuk van de samenleving."

Voor meer informatie en ontwikkelingen over Burgerpartcipatie IJmond, klik hier.