Burgersurveillance tegen geweld laat zich zien in Beverwijk: "Best even wennen"

BEVERWIJK - De burgersurveillance (BIJ) van initiatiefnemer Harry Anderies heeft zich gisteravond voor het eerst in Beverwijk laten zien. Dat gebeurde nog niet in de door geweld geplaagde Pilotenbuurt, maar in de omgeving van 'probleemwijk' Oosterwijk.

Met de surveillance - onder begeleiding van politie en gemeentehandhaving - hopen inwoners onder aanvoering van Anderies een antwoord te hebben gevonden op het vele straatgeweld in de stad. Daarbij werden in iets meer dan een jaar tijd tientallen jongeren door een gewelddadige jeugdbende mishandeld op straat. De bende is in de media ook bekend geraakt als de zo genoemde Pilotenbende, vanwege het geweld dat in de Pilotenbuurt is begonnen. Inwoners voelen zich al langere tijd niet meer veilig en durven in sommige gevallen zelfs niet meer over straat.

Quote "Best even wennen. Je staat toch op een andere manier in de wijk" Harry Anderies

Anderies organiseerde eerder de protestmars door Beverwijk. Hij blikt in de onderstaande video terug op de eerste surveillance in Beverwijk, een avond die "best even wennen was". Ook zagen de vrijwilligers een groep jongeren die zich bij het naderen van de groep, opsplitste en uit het zicht verdween.

NH Nieuws

Vrijwilligers voor de burgersurveillance kunnen zich aanmelden via het mailadres van Harry: burgerparticipatie@harryroellofsen.com