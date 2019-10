Beverwijk liep een protestmars voor veiligheid: lichtjes, liederen en bendeleden

BEVERWIJK - Tientallen Beverwijkers liepen vanavond in een kolonie voor niks minder dan hun veiligheid door Beverwijk en Heemskerk. De protestmars tegen de geweldgolf van de beruchte Pilotenbende verliep vredig tot het eindpunt.

De Beverwijkers en Heemskerkers, of zoals organisator Harry Anderies het zegt; Heemswijkers en Beverkerkers ("want we zijn nou eenmaal één"), liepen in een mars van ruim drie kwartier van het Oosterwijkpark in de Pilotenbuurt naar het gemeentehuis bij het station.

Al meer dan een jaar zorgt de groep jongeren, die ook wel de Pilotenbende wordt genoemd, voor mishandelingen en intimidatie. In februari waren dat al negentien incidenten, en sindsdien zou dat aantal alleen maar zijn toegenomen.

Mensen werden opgeroepen zo veel mogelijk licht te dragen tijdens de mars, en organisator Anderies riep in zijn korte voorwoord op om zo veel mogelijk lawaai te maken. En dat hebben ze luidkeels laten horen, verschillende leuzen als 'IJmond veiligheid' en 'Wij willen veiligheid' werden door de straten van Beverwijk gescandeerd.

Eenmaal aangekomen bij het gemeentehuis volgde een veelbelovende toespraak van burgemeester Martijn Smit van Beverwijk. Hij belooft plechtig dat hij binnen een week contact op zal nemen met Den Haag om te kijken wat voor aanvullende maatregelen er genomen kunnen worden.

De mars werd helaas op het einde verstoord door een opstootje. Volgens de burgemeester waren enkele leden van de beruchte Pilotenbende aanwezig. Zij zouden een jonge vrouw geslagen hebben die volgens een kennis eerder te maken heeft gehad met de grillen van de groep.

Bekijk hieronder de liveuitzending van NH Nieuws terug: