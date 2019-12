Te weinig 'blauw' op straat: burgersurveillances Beverwijk zouden niet nodig moeten zijn

BEVERWIJK - De noodkreet van burgemeester Jos Wienen van Haarlem komt ook bij de inwoners van Beverwijk hard binnen. Ze herkennen het probleem in hun stad: er is veel te weinig 'blauw' op straat.

Wienen schrijft in een brief aan de Commissie Bestuur van zijn gemeente dat er een structurele oplossing moet komen voor het capaciteitsprobleem bij de politie. Vooral het toezicht in de wijken laat te wensen over doordat de politie vanwege de beperkte menskracht gedwongen is scherpe keuzes te maken. Een plaats als Beverwijk, met zijn grotestadsproblemen, voelt dat als geen ander. Maar ook het aangrenzende Heemskerk heeft er last van.

Overvallen

In de Pilotenbuurt (Beverwijk) en de omgeving van het Europaplein (op de grens van Beverwijk en Heemskerk), eerder een brandhaard van mishandelingen, is het de laatste weken relatief rustig. Daar staat tegenover dat Beverwijk onlangs is getroffen door een wekenlang durende golf van overvallen op horecazaken. De inwoners van de stad vermoeden dat meer agenten op straat een preventieve werking zou hebben. Dat is hard nodig.