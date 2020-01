Geld inzamelen voor de koala's in Australië: "We hebben de hele avond staan bakken"

"Ik heb het de hele tijd op het nieuws gevolgd. En ik weet dat er meer acties zijn maar we wilden gewoon wat doen", vertelt Marin. "We hebben brownies, koekjes met hagelslag, mini-cupcakes en appeltaart gemaakt", vult Lorena aan.

"Het geld gaat naar Wereld Natuur Fonds, dit goede doel wil het gebied waar de koala's wonen weer leefbaar maken en alle gewonde koala's verzorgen." Ondertussen wordt de handelswaar keurig uitgestald op de tafel. "We hebben de hele middag en avond lopen bakken."

Raphael helpt ze nu even, maar moet tussendoor nog even naar school. "We hebben zeker voorgeproefd gisteren", zegt Lorena met een lach, "Je moet toch weten wat je verkoopt." Ze hopen rond 16.00 uur in de middag 'los' te zijn. "Ik hoop dat we ongeveer 100 euro ophalen."