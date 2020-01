Abbekerkers Jelle (10) en Tessa (8) zamelen flessen in voor koalaziekenhuis

ABBEKERK - Toen broer en zus Jelle (10) en Tessa (8) Pater in het nieuws zagen dat er in Australië veel koala's onder de hevige bosbranden lijden, konden ze niet rustig blijven zitten. Ze besloten een actie op te zetten waarvan de opbrengst bestemd is voor het koalaziekenhuis waar de twee jonge Abbekerkers vorig jaar zelf nog zijn geweest.

De opbrengst van de eerste dag was een schamele vier euro. Daarna plaatste Joyce een berichtje op Facebook waarin ze liet weten dat Jelle en Tessa de dagen erna zouden langskomen om lege flessen op te halen. Daar kwamen zoveel enthousiaste reacties op dat de Abbekerkers de tweede dag voor ruim 70 euro aan lege flessen in handen hadden.

"De jassen gingen aan en ze zeiden 'we gaan flessen inzamelen'", vertelt moeder Joyce Pater-Metselaar over haar dochter en zoon. Tessa en Jelle wisten wel een manier om geld in te zamelen voor de koala's: lege statiegeldflessen ophalen. Volgens Tessa ligt dat voor de hand. "Omdat je daar veel geld mee kan verdienen en omdat heel veel mensen lege flessen hebben."

Aan het einde van de week doneren Jelle en Tessa alles aan Port Macquarie Koala Hospital in Australië. Daar is het gezin vorig jaar tijdens hun vakantie nog op bezoek geweest. Joyce: "Het koala hospital heeft vooral op Tessa veel indruk gemaakt. We zagen daar koala's die door kleinere bosbranden gewond waren geraakt en we hebben ze in de dierentuin nog geaaid."

Broer en zus Pater hebben zich voorgenomen om de komende twee dagen nog meer geld in te zamelen. "We hebben op zich geen doel, we zijn gewoon begonnen als een soort grapje", vertelt Jelle. "Alleen we hadden niet bedacht dat het zo veel zou zijn." De actie loopt tot en met aanstaande zaterdag.