Speciale yogales in Hilversum: in het zweet voor bosbranden Australië

HILVERSUM - De aanhoudende vuurzeeën in Australië gaan Hilversumse Barbara Schriek aan het hart. Met haar yogaschool organiseert ze speciale lessen om geld in te zamelen voor de slachtoffers down under. "Als ik die koala's zie vechten voor hun leven, doet dat pijn. Ik wil iets voor ze doen!"

Mens, dier en natuur zijn het slachtoffer van de branden. Barbara kan de beelden op tv niet langer aanzien. "Die rode gloed, de vlammen en vooral de dieren in nood; dan breekt m'n hart," zegt Barbara. "Tijdens de voorbereiding voor deze les, kon ik niet stoppen met huilen. Ik ben altijd al een dierenactivist geweest, dus ik moest in actie komen."

De lessen zijn gratis en deelnemers mogen een donatie doen voor Australië. Maar dat is niet het enige, vertelt Barbara Schriek van Yoga Hilversum . "Tijdens de les staan we stil bij de bosbranden en sturen we positieve energie die kant op," vertelt ze. "Er is veel aan de hand met de wereld, wij willen daar graag wat liefde in brengen."

Paniek

De leerlingen bij de yogales dragen graag een steentje bij. "Dit doet me wel wat," zegt Kenny Bijlsma, na afloop van de les. "Ik ben een natuurmens en als hier een bos in brand zou staan, zouden we ook in paniek raken," zegt hij. "Het is gewoon heel naar," vult leerling Latoya de Ridder aan. "Het blussen zal nog wel even duren, maar ik hoop dat het snel ietsje beter wordt daar."

De zogeheten yin-yang-yogales is aangepast op Australië. "Ik vertel over de bosbranden en over de oorzaken en probeer mensen bewuster te maken," vertelt docent Barbara. Ook de bewegingen zijn in stijl. "We doen houdingen die lijken op bomen en water," vertelt ze. Een soort regendans, in de hoop op een buitje? "Dat hebben we helaas niet helemaal in de hand, maar dat zou het mooist zijn," zegt ze. "Dat het eindelijk gaat regenen in Australië!"

Aanstaande woensdag om 20.30 uur is er nog een yogales om geld in te zamelen voor de slachtoffers in Australië.