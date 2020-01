Rover (6), Floris (7) en Lotte (5) zingen voor Australië: "Hoe meer geld hoe beter"

De bosbranden in Australië zorgen ervoor dat er actie wordt ondernomen in de hele wereld. Ook in Zandvoort zijn drie kleine actievoerders opgestaan: Rover, Floris en Lotte stonden woensdagmiddag in het centrum van Zandvoort te zingen om geld op te halen.

Een groot papier met daarop 'zingen voor Australië', de kelen gesmeerd en een pet voor de munten. De drie jonge kinderen kwamen goed voorbereid voor de dag en zongen de kelen schor. "Het is daar zo warm, dus daardoor komen al die bosbranden", legt de 6-jarige Rover uit. "Dat vind ik dus heel erg en toen dacht ik, waarom gaan we zingen?" Dat deden hij en zijn beste vriend Floris, die samen met zijn zusje kwam, in de hoop dat het winkelend publiek wat geld in hun pet wilde gooien.

NH Nieuws

Volgens moeder Frederique bedacht Rover het helemaal zelf: "Hij zag het op het nieuws en zei, ik wil mijn spaarpot wel geven." Toch besloot hij actie te ondernemen en door te zingen vulde de pet zich snel met geld. "Ik vind het een heel goed initiatief", vertelt een dame die net munten in de pet heeft gedaan. "Het is vreselijk wat er aan de hand is en het raakt me heel erg diep. Dus ik vind dit fantatisch!"