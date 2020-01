Koala's en kangoeroes schilderen voor Australië: "Alles gaat naar de dieren"

DEN HELDER - Schilders Ap Kooistra en Romy de Geus zijn de afgelopen dagen op hoog tempo schilderijen aan het maken voor het goede doel. Met de verkoop zamelen ze geld in voor alle dieren die slachtoffer zijn geworden van de enorme bosbranden in Australië.

"Het idee komt van Romy maar die zit eventjes ziek thuis", vertelt Ap Kooistra in zijn atelier aan de Koningstraat in Den Helder. "Als ze de kangoeroes zag die, net ontsnapt aan de brand, alsnog doodgingen in het prikkeldraad, kon ze wel huilen. Het is ook verschrikkelijk."

Via Facebook is de actie al lekker op stoom gekomen. "We hebben nu zo'n 30 schilderijen in bestelling. Ik heb er gisteren 6 gemaakt en vandaag ook." Door de beelden op tv kunnen de schilders niet meer stilzitten: "Niks doen is geen optie. Dus zijn we aan de slag gegaan."

