Non-stop koala's schilderen voor gedupeerd Australië levert ruim 3.000 euro op

Maar niet zonder succes: het eindbedrag van hun actie is 3.222 euro. Het hoge bedrag komt mede door de veiling van één schilderij dat voor 1.000 euro van eigenaar wisselde. De rest is bij elkaar gehaald dankzij kunstwerken die voor 25 euro per stuk werden verkocht.

De Geus maakt vandaag het geld over naar de stichting van de familie Irwin in Australië. Hoewel de actie dus is afgerond, zijn de creatievelingen nog niet klaar. De laatste weken gingen de bestellingen zo hard dat de laatste schilderijen nog moeten worden afgemaakt. Ze zullen zodoende nog even hard moeten werken in het atelier aan de Koningstraat.

NH Nieuws ging eerder langs bij Kooistra. Bekijk hieronder de reportage: