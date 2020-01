Racewinkel Zandvoort maakt zich klaar voor de Formule 1: "Nog steeds wennen, als het erover gaat"

Ferry is goed voorbereid en heeft heel veel merchandise ingekocht voor de race begin mei. Zóveel dat hij het eigenlijk niet kwijt kan in zijn winkel. "Ik moet nog bedenken hoe ik het neer ga zetten. Het is alsof je je huis opnieuw inricht. De ene week is het groen en de andere week is het paars en dat je besluit nog even niks te doen omdat je het niet zeker weet."

Alle spullen moeten nog binnenkomen. Eind maart verwacht hij de eerste dozen. Ferry kan al wel verklappen dat er een Max Verstappen F1-auto komt met Zandvoort erop. Alleen daar moeten de liefhebbers nog een jaar op wachten. Die wordt in maart volgend jaar pas geleverd.

Formule 1-sfeer

In het dorp hangt al een paar maanden een "Formule 1-sfeer" volgens Ferry. "Het is sowieso positief voor Zandvoort dat de Grand Prix hier gereden wordt. Het is de beste marketing die we ons kunnen wensen. "

Maar hij plaatst wel de kantekening dat het ook mooi zou zijn als de Zandvoorters zelf en de ondernemers in het dorp, mee mogen delen in wat de Formule 1 brengt. "Het is afwachten nu. We weten niet of de mensen ook het dorp in komen met de geplande verkeersstromen. "

Daarbij zal het weer in het weekend van 3 mei ook een rol spelen. "En als Max er in de eerste bocht uitvliegt, dan zal dat ook effect hebben op de verkoop dat weekend."

Het is dus vooral afwachten wat de eerste editie Zandvoort zal brengen. "Qua omzet denk ik dat het te vergelijken is met de Max Verstappen-dagen afgelopen jaar. Er komen veel mensen in het dorp en ik denk dat iedereen er wel profijt van zal hebben."