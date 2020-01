Nog paar honderd kaarten voor Formule 1-weekend te koop

Het zijn kaarten voor een verschillende tribunes. Deze kaarten zijn beschikbaar gekomen omdat de tribunes wat nauwkeuriger ingetekend en ingedeeld zijn en omdat een deel van onze operationele buffers vrijgegeven zijn voor de fans, meldt de organisatie.

Dit nieuws is niet aan dovemansoren gericht. Racefans bezoeken massaal de website Dutchgp.com om deze kaartjes te bemachtigen. Gretige kopers stonden vanochtend zelfs in een wachtrij op de site.

Keurig op schema

Eind februari is de verbouwing van de racebaan op Circuit Zandvoort klaar. We zijn enorm opgeschoten. We zijn nu in de fase van de opbouw en we liggen keurig op schema, zei directeur Robert van Overdijk van het circuit aan de duinen tijdens eens

update.