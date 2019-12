Plannen F1 Zandvoort: speciale burendag, duingebied op slot en verbod op Uber

ZANDVOORT - De organisatie van de Dutch Grand Prix heeft zojuist de plannen bekendgemaakt voor de Formule 1 op het circuit van Zandvoort.

In het 75 pagina's tellende document staat hoe de organisatie van de Grand Prix denkt Zandvoort en de omliggende plaatsen bereikbaar te houden tijdens het race-evenement op 1, 2 en 3 mei 2020. De plannen moeten nog door de gemeente Zandvoort en onder meer de hulpdiensten worden goedgekeurd. Voor het evenement worden per dag 104.000 bezoekers verwacht. Daarnaast zijn er nog enkele duizenden medewerkers en worden ook dagelijks 7.500 'gelukszoekers' verwacht, die zonder kaartje toch een glimp zullen proberen op te vangen van het mega-evenement.

Uurtje fietsen Opvallend is dat verwacht wordt dat veel bezoekers - behalve met de trein - op de fiets zullen komen. Bij speciale Park & Bike-locaties kunnen racefans hun auto parkeren en vervolgens overstappen op de fiets. Deze locaties komen bij de stranden van IJmuiden (2.300 auto's) en Noordwijk (500) en in Hoofddorp (3.250). De fietsafstand naar het circuit is ongeveer een uur, onder meer omdat de Waterleiding- en Kennemerduinen in de voorlopige plannen mogelijk op slot gaan.

Quote "Trein is de sleutel tot succes, fiets het uithangbord en de pendelbus noodzakelijk" organisatie dutch grand prix

In Zandvoort komen fietsenstallingen voor in totaal 40.500 fietsen. Automobilisten kunnen zelf hun eigen fiets meenemen of een (elektrische) fiets vooraf huren. In Zandvoort zullen geen extra oplaadpunten zijn. Met de auto Bezoekers die met de auto willen komen, zullen Zandvoort niet bereiken. De twee toegangswegen naar het dorp worden afgesloten bij de rotonde Brouwerskolkje en bij Nieuw Unicum.

Voor automobilisten en motorrijders zijn speciale parkeerterreinen in recreatiegebied Spaarnwoude (8.000 parkeerplaatsen) en bij Hoofddorp (3.000). Hiervandaan rijden er pendelbussen naar het circuit. Op vrijdag wordt het meeste verkeer verwacht. Inwoners en ondernemers uit Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout krijgen een speciaal vignet zodat ze toch nog naar hun huis of werk kunnen komen. Om wildparkeren te voorkomen, staat er permanent een sleepdienst klaar. Taxidienst Uber mag Zandvoort niet in, lokale taxibedrijven wel. Overnachting Gasten kunnen overnachten op de Dutch Grand Prix (DGP) Camping. Die komt te liggen op het sportcomplex Duintjesveld en golfbaan The Dunes in Zandvoort en biedt plaats aan zo'n 4.500 bezoekers.